Ruas de bairros de Duque de Caxias recebem asfalto

Publicado 18/01/2025 18:55

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu início, esta semana, às obras de pavimentação asfáltica de ruas do bairro Cangulo, no segundo distrito. As melhorias fazem parte do programa de melhoria dos bairros, que vem beneficiando milhares de moradores de todas as regiões. Além da pavimentação, as vias receberão iluminação de led, mais econômica e que proporciona mais segurança para as famílias residentes. A prefeitura também está pavimentando ruas do bairro Vila Maria Helena, no mesmo distrito.

As obras de infraestrutura no município estão sendo realizadas pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, e em parceria com o governo do estado, realizadas por empresas contratadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, que pavimentaram, no ano passado, mais de 160 km de ruas de diversos bairros.