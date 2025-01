Procurador-Geral de Caxias é reeleito para diretoria da Fepromerj - Divulgação

Procurador-Geral de Caxias é reeleito para diretoria da FepromerjDivulgação

Publicado 21/01/2025 19:24

Duque de Caxias - O Procurador-Geral da Prefeitura de Duque de Caxias, Dr. Fabrício Gaspar Rodrigues, foi reeleito pela quarta vez consecutiva para compor a diretoria do próximo biênio da Fepromerj — Federação dos Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro. O presidente eleito é o advogado Leandro Gurgel Nazareth (Procurador de Paracambi). Da nova diretoria, fazem parte ainda três procuradores de Paracambi, um de Nova Iguaçu e um de Mesquita, municípios da Baixada Fluminense.

A Fepromerj tem por objetivo defender as garantias, as prerrogativas, os direitos e os interesses, diretos e indiretos, comuns de seus membros, bem como fortalecer os valores da advocacia pública municipal fluminense e do Estado Democrático de Direito.

A nova diretoria da Fepromerj está assim constituída:

- Presidente - Leandro Gurgel Nazareth (Procurador de Paracambi)

- Vice-Presidente - Vanessa Martins (Procuradora do Município de Nova Iguaçu)

- Secretário-geral - Dr. Vitor Penno (Procurador do Município de Rio das Ostras)

- Diretor- financeiro - Dr. Rafael Carvalho (Procurador do Município de Maricá)

- Conselheiro - Dr. Fabricio Gaspar (Procurador do Município de Duque de Caxias)

- Conselheiro - Dr. Igor Faia (Procurador do Município de Paracambi)

- Conselheiro - Dr. Vinicius Magalhães (Procurador do Município do Rio de Janeiro)

- Conselheiro - Dr. Eric Teixeira (Procurador do Município de Paracambi)

- Conselheiro - Dr. Rodrigo Saad (Procurador do Município de Cabo Frio)

- Conselheiro - Dr. Ziraldo Tatagiba (Procurador do Município de Varre-Sai)

- Conselheiro - Dr. Thiago Sanches (Procurador do Município de Petrópolis)

- Conselheiro - Dr. Leandro Martins. (Procurador do Município de Mesquita).