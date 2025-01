Vila olímpica de Duque de Caxias passa por reforma - Divulgação

Publicado 21/01/2025 20:02

Duque de Caxias - A Vila Olímpica de Duque de Caxias, localizada na rua Garibaldi, no bairro 25 de Agosto, está passando por reforma, com serviços realizados pela Secretaria Municipal de Obras. Com um dos maiores campos de grama sintética do estado, iluminado para jogos noturnos, o complexo esportivo se encontra na fase final de revitalização.

Além da reforma do ginásio e das quadras de vôlei e futsal, foram recuperadas a pista de atletismo, a fachada, vestiários e banheiros, para melhor atender funcionários e frequentadores que diariamente passam pelo local para práticas esportivas, caminhadas ou períodos de relaxamento após um longo dia de trabalho.

A obra faz parte do programa de construção e reforma dos espaços públicos de lazer, que já beneficiou milhares de moradores dos quatro distritos. O complexo esportivo funciona diariamente das 6h às 22h, e recebe em média duas mil pessoas por dia. Para o uso das quadras os interessados devem agendar o horário na administração da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, no mesmo endereço.