Hospital de Saracuruna celebra três anos de municipalização com números recordes

Hospital de Saracuruna celebra três anos de municipalização com números recordesDivulgação

Publicado 21/01/2025 19:49

Duque de Caxias - Ao completar três anos de municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes, a Prefeitura de Duque de Caxias comemora também os números expressivos alcançados pela unidade hospitalar nesse período, com mais de 500 mil atendimentos, 9.094 partos, 56.618 internações, 636.721 exames de imagem e 61.076 cirurgias realizadas. O aumento no número de pessoas atendidas também impressiona, saindo da média de 8 mil para 16 mil pessoas ao mês, chegando a consideráveis 100% de aumento. Essa evolução se reflete também no volume de cirurgias, passando de 700 intervenções para o recorde histórico da unidade, com mais de 2.600 procedimentos ao mês.

Fundado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em dezembro de 1998, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) segue como referência em urgência e emergência de média e alta complexidades, principalmente para a população da Baixada Fluminense e Região Metropolitana, por conta de sua excelência nas especialidades e serviços de clínica médica; ortopedia e traumatologia; neurocirurgia; cirurgias: geral, vascular, pediátrica, plástica, bariátrica, bucomaxilofacial e obstétrica, entre outras. Há dois anos, o HMAPN passou a compor a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, com aproximadamente 800 cirurgias bariátricas realizadas até agora.



As intervenções realizadas com a municipalização proporcionaram a ampliação dos serviços e atendimentos, além de instalações totalmente modernizadas e climatizadas. Hoje, o hospital conta com um novo centro de imagens; aparelhos de alta tecnologia; banco de leite reformado; enfermaria pediátrica com 48 leitos; clínica cirúrgica com 43 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria; clínica médica com 44 leitos; novo centro cirúrgico; novo centro de traumatologia, com 32 leitos; Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e ambulatório.

A maternidade, referência em partos de alto risco, funciona atualmente com 41 leitos. Em 2024, o hospital recebeu o selo de morte zero da maternidade, conferido pelo Ministério da Saúde. Os Centros de Terapia Intensiva neonatal, pediátrica e de adulto, também foram ampliados. A UTI Neonatal passou de 15 para 23 leitos. No caso do CTI pediátrico, passou de 17 para 18 leitos, enquanto o de adulto foi ampliado de 32 para 63 leitos.

Outro orgulho do hospital é a atuação da CIHDOTT — Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, um serviço que conquista, seguidamente, o primeiro lugar no ranking nacional em números de captação de órgãos de pacientes com morte cerebral.



“No decorrer desses três anos, o hospital passou por reforma geral, que proporcionou um aumento de 40% no número de leitos. Aumentamos também o número de salas do centro cirúrgico de 10 para 14. Além disso, o setor de imagem foi todo reformado e ganhou novos equipamentos e de alta tecnologia. Triplicamos o número de cirurgias e duplicamos o número de atendimentos. A cada dia, o HMAPN se consolida como a maior referência do Estado do Rio de Janeiro para pacientes vítimas de acidentes e traumas”, destacou o Dr. Thiago Resende, diretor geral do HMAPN.

Dr. Thiago Resende, diretor geral do HMAPN Divulgação

O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias.