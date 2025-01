Prefeito de Caxias atende solicitações de mães especiais - Divulgação

Publicado 21/01/2025 19:43

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, recebeu, nessa segunda-feira (20/01), um grupo de mães atípicas (mães que possuem filhos com deficiência, síndrome rara ou outras condições que afetam o desenvolvimento). Na reunião, ficou definido que essas mães e/ou os responsáveis terão atendimento médico e uma sala no Centro Especializado de Reabilitação – IV (CER-IV) que será destinada ao grupo, onde poderão se reunir e ter acompanhamento especializado.

A secretária de Gestão e Inclusão, Anna Christina Barrichelo, esteve presente no encontro, ocorrido na sede da prefeitura. A Secretária vai coordenar a implantação da Casa do Autista no município, atendendo a uma das promessas de campanha do prefeito Netinho Reis. A Casa do Autista vai atender às pessoas diagnosticadas com Transtornos de Espectro Autista (TEA), conforme determina a LEI nº 12.764, que passou a assegurar às pessoas diagnosticadas com TEA os mesmos direitos garantidos às pessoas com deficiência, previstos na Lei 13.146/15.

A Casa do Autista é um espaço destinado ao desenvolvimento das habilidades sociais, regras, costumes e ações que guiam as interações de quem é diagnosticado com TEA com outras pessoas e o mundo. A Casa também dará formação, capacitação e atendimento para as famílias, pensando na preparação e habilitação para os que são diagnosticados com TEA.