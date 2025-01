Parque Capivari, em Caxias, vai ganhar uma unidade básica de saúde - Divulgação

Publicado 21/01/2025 20:10 | Atualizado 21/01/2025 20:22

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, anuncia no próximo sábado (25/01), às 10h, no bairro Parque Capivari, no quarto distrito, a construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde, garantindo o acesso fácil da população aos cuidados de saúde primários, além de desafogar os atendimentos nos hospitais da rede municipal de saúde.

Localizado na Rua Irie, a nova unidade vai ocupar uma área construída de 725,50m². O prédio vai contar com atendimento odontológico, ginecológico e um consultório diferenciado (para consultas de vários tipos de especialidade), além de sala de procedimentos e imunização, e atender as normas de acessibilidade.