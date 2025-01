Fundec está com inscrições abertas para curso de técnico de enfermagem - Divulgação

Fundec está com inscrições abertas para curso de técnico de enfermagemDivulgação

Publicado 21/01/2025 20:05

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec — Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias deu início ao período de inscrições gratuitas para o curso Técnico em Enfermagem.

As inscrições vão até 31 de janeiro de 2025 e podem ser realizadas no site da Fundec, acessando o endereço eletrônico https://www.fundec.rj.gov.br/edital.php ou de forma presencial, em um dos centros de ensino, dentro do horário de funcionamento.

Os interessados devem ter 18 anos completos e concluído o ensino médio. É imprescindível a leitura do edital para conferir os pré-requisitos necessários e ficar atento às informações complementares.

O sorteio de vagas será realizado no dia 01/02/2025, a partir das 12h. O resultado estará disponível no site da Fundec, no dia 02/02/2025, a partir das 12h.

Confira a lista das unidades de ensino que oferecem o curso Técnico em Enfermagem:

- Polo Social (25 de Agosto);

- Tamoio (Xerém);

- Pilar;

- Jardim Primavera;

- Casa Brasil (Imbariê).

As unidades estão totalmente equipadas para atender às necessidades dos alunos, oferecendo laboratórios de Enfermagem e proporcionando o acesso a materiais que possibilitem um maior desenvolvimento nas aulas práticas.