Sesc Verão 2025 chega ao Caxias Shopping com programação gratuita - Mauricio Souza/Divulgação

Sesc Verão 2025 chega ao Caxias Shopping com programação gratuitaMauricio Souza/Divulgação

Publicado 22/01/2025 18:03

Duque de Caxias - Nos dias 25 e 26 de janeiro, o Caxias Shopping, na Baixada Fluminense, será palco do Sesc Verão 2025, um evento repleto de atividades gratuitas para todas as idades. Realizada no Estacionamento B, na entrada principal do shopping, a programação acontecerá das 14h às 20h, com atrações que prometem diversão, cultura e interação.

Com uma agenda variada, o Sesc Verão 2025 traz opções para toda a família. Para os apaixonados por música, haverá rodas de samba com os grupos Styllo X e Balacobaco, além do show “Cariocando”, que combina o samba com ritmos pop. O público também poderá curtir apresentações da DJ Alinne Brandão durante todo o evento.

As atividades esportivas são um destaque à parte, com modalidades como arco e flecha, badminton, xadrez gigante e dominó gigante. O evento contará ainda com a participação especial da judoca medalhista olímpica Rafaela Silva, que estará presente no dia 25, das 15h às 17h, para uma demonstração esportiva.

Para quem busca experiências criativas, o evento vai oferecer oficinas de bijuteria, furoshiki e intervenções circenses. O espaço também terá brinquedos infláveis, recreação para crianças, exposições temáticas e ações de conscientização sobre temas fundamentais, como meio ambiente, igualdade de gênero e segurança.

As exposições de moda praia em crochê, as intervenções literárias e os pontos de leitura tornam o evento ainda mais completo, proporcionando cultura e reflexão em meio à diversão. Além disso, os aulões de ritmos animam o público com energia contagiante, promovendo saúde e bem-estar.



Programação em destaque:

Apresentação esportiva com Rafaela Silva: 25/01, das 15h às 17h

Show “Cariocando”: 26/01, às 16h

Roda de Samba Styllo X: 25/01, às 18h

Roda de Samba Balacobaco: 26/01, às 19h

Exposição de Moda Praia em Crochê: 25 e 26/01, das 10h às 18h

Intervenção artística “O Fora Não Existe” e OKUPILUKA: 25 e 26/01, às 16h

Brinquedos infláveis, oficinas e exposições: 25 e 26/01, das 14h às 18h