Publicado 21/01/2025 20:52

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, em parceria com o GSH Banco de Sangue Serum, reedita sua Campanha de mobilização para doação de sangue e convida a população para mais duas edições especiais do evento, que acontecerão no período de 22 a 24 e de 29 a 31 de janeiro.



A iniciativa, que tem como objetivo fortalecer os estoques de sangue e salvar vidas, será realizada das 10h às 18h, nas instalações do shopping, localizado na Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias. Segundo dados, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas



Durante os seis dias de campanha, uma equipe especializada do Banco de Sangue estará à disposição para realizar a triagem e a coleta de sangue em um ambiente seguro e confortável.



De acordo com Mário Sampaio, captador de doadores do GSH Banco de Sangue, a campanha visa suprir a urgente necessidade de doadores de sangue.

“Os estoques sanguíneos estão baixos devido às doenças sazonais, como as viroses comuns no verão, que impedem temporariamente que muitas pessoas doem. As férias escolares também contribuem para a diminuição das doações", explica o profissional.



Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

• Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

• Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.



Serviço

Campanha de Mobilização de Doação de Sangue

Quando: em janeiro – de 22 a 24 e de 29 a 31, das 10h às 18h

Local: ao lado da loja Bagaggio

Endereço:

Caxias Shopping - Rod. Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias/RJ