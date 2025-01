Antiga sede do IPMDC será transformada em escola bilíngue - Divulgação

Antiga sede do IPMDC será transformada em escola bilíngueDivulgação

Publicado 23/01/2025 21:07

Duque de Caxias - O terreno de mais de 3 mil m², na Rua José de Alvarenga, no centro da cidade, onde, por mais de 30 anos funcionou o IPMDC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias, dará lugar a mais uma unidade escolar de ensino fundamental bilingue, e capacidade para atender 480 alunos. O anúncio do início das obras será feito pelo prefeito Netinho Reis, neste domingo (26/01), às 10h.

A nova escola, com dois pavimentos, contará com 12 salas de aula, duas salas de leitura e uma de informática, auditório com 120 lugares, pátio coberto, quadra poliesportiva, sala de professores e estacionamento, entre outros equipamentos para melhor atender os profissionais de educação, funcionários administrativos e estudantes.

Nova sede

A nova sede do IPMDC está funcionando desde o último dia 16, na Avenida Jornalista Moacir Padilha, em frente à Praça Benzo de Cavour, no bairro Jardim Primavera. As instalações oferecem conforto e acessibilidade para os 6.422 segurados, entre aposentados e pensionistas.