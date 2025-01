Caxias Shopping realiza 'Campanha Adote um Pet' no fim de semana - Divulgação

Caxias Shopping realiza 'Campanha Adote um Pet' no fim de semanaDivulgação

Publicado 23/01/2025 21:51

Duque de Caxias - Parceiro da causa animal, o Caxias Shopping, localizado na Baixada Fluminense, promove um evento que promete emocionar e transformar vidas. No próximo dia 25 de janeiro, das 10h às 14h, o empreendimento realiza a primeira edição de 2025 da Campanha Adote um Pet, em parceria com a ONG Gatinhos da Praça. Essa ação especial busca oferecer um lar cheio de amor para animais resgatados das ruas, proporcionando uma nova chance para cães e gatos de todas as idades.

Nesta edição, diversos filhotes estarão prontos para conquistar novos tutores no Parcão, um espaço pensado com carinho para os pets. Localizado ao lado da Americanas Express, o Parcão é equipado com filtro de água exclusivo para os bichinhos, área com tapete higiênico e suporte com saquinhos para a coleta de dejetos.

Tudo foi planejado para que os visitantes e seus amigos de quatro patas aproveitem o momento com conforto e segurança.

Adotar um pet é simples, mas requer responsabilidade. Para levar um novo membro para casa, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, os futuros tutores passarão por uma breve entrevista realizada pelos organizadores para garantir que os animais sejam acolhidos com todo o cuidado que merecem.

A ONG Gatinhos da Praça nasceu em 2019 com uma missão: resgatar, cuidar e encontrar lares amorosos para os animais abandonados em praças da região. Hoje, o trabalho da ONG vai além, oferecendo apoio contínuo aos adotantes, incluindo a garantia de castração gratuita para os pets quando atingirem a idade ideal. A feira de adoção acontece no Caxias Shopping todo 4º sábado do mês, criando uma rede de solidariedade que só cresce.

Reserve um tempo no próximo sábado e venha ao Caxias Shopping transformar uma vida – e, quem sabe, a sua também. Dar amor a um animal é receber amor multiplicado, e essa pode ser a oportunidade perfeita para começar 2025 com novos laços e alegrias.



SERVIÇO - Campanha Adote um Pet no Caxias Shopping

Data: 25 de janeiro, sábado

Horário: das 10h às 14h

Local: Parcão – ao lado da Americanas Express.