Prefeitura de Caxias amplia salas de aula com aparelhos de ar-condicionadoDivulgação

Publicado 23/01/2025 21:36

Duque de Caxias - A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias vem promovendo uma revolução na qualidade do ensino já tendo instalado mais de mil aparelhos de ar-condicionado nas escolas da rede municipal, seguindo a meta de climatizar toda a rede pública. A ação é conduzida pela Secretaria Municipal de Educação, que entende que a climatização das salas de aula é fundamental para o desempenho acadêmico dos estudantes e o bem-estar de todos.



Ambientes confortáveis e climatizados criam condições ideais para o aprendizado, reduzindo a distração, além de oferecer um espaço mais acolhedor para alunos e professores. A primeira escola a receber os novos aparelhos foi a Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no bairro Gramacho. A unidade foi contemplada com 19 equipamentos, garantindo que todas as salas de aula estejam preparadas para garantir mais conforto aos estudantes.



A secretária de Educação, professora Iracema Costa, reafirmou o compromisso da gestão com a melhoria das condições escolares e com o desenvolvimento humano, destacando que a preocupação do governo municipal vai além das estruturas físicas, alcançando o fortalecimento do aprendizado.

“O governo municipal tem uma extrema preocupação com o aprendizado e o desenvolvimento humano. Garantir salas de aula climatizadas é uma forma de valorizar nossos alunos e professores, proporcionando um ambiente adequado para o ensino e a convivência escolar. Estamos avançando para atender cada vez mais com excelência toda a comunidade escolar”, contou a gestora da Pasta.



Com o início do ano letivo se aproximando, a secretária também compartilha o clima de otimismo que toma conta das escolas da cidade.

“Estamos todos felizes e com expectativas muito boas para o início das aulas no município. As aulas começarão no dia 4 de fevereiro, do Pré ao 9º Ano de Escolaridade, e no dia 5 para todas as creches e CCAICs. Também estou muito feliz porque vamos entregar, esta semana, mais duas novas unidades escolares. No bairro Bom Retiro, o prefeito Netinho Reis inaugurou a Escola Municipal Francisco Oswaldo Neves Dornelles. Na sexta-feira, 24 de janeiro, será inaugurada, na Vila Canaã, também às 19h, a Escola Municipal Montese. Ao todo, serão atendidos 732 alunos”, afirmou Iracema Costa.