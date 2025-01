Caxias realiza ações do Janeiro Branco sobre saúde mental - Divulgação

Duque de Caxias - Como parte da programação da campanha Janeiro Branco, de conscientização sobre a saúde mental, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do departamento de Atenção à Saúde Mental, reuniu pacientes e seus familiares para celebrar os 23 anos de fundação do CAPS Leslie Sanford Chavin.



O CAPS Leslie, localizado no bairro Vinte e Cinco de Agosto (Centro), foi o primeiro Centro de Atenção Psicossocial instalado no município e um dos primeiros da Baixada Fluminense. Até hoje a unidade se destaca por sua importância na desinstitucionalização de muitos munícipes de Duque de Caxias, que viveram por anos presos em manicômios, isolados da sociedade, e que hoje podem ser acompanhados e desfrutar de seus direitos em liberdade. Só no ano de 2024, o CAPS Leslie contabilizou mais de 2.600 atendimentos.



O evento comemorativo contou com roda de conversa, com a participação de antigos funcionários e relembrando momentos importantes desses 23 anos de atividades. A festa ficou por conta das apresentações musicais feitas pelos pacientes da unidade.



Serviço de Atenção à Saúde Mental no município



A rede pública de saúde no município de Duque de Caxias dispõe de espaços de acolhimento, com demanda livre e/ou por encaminhamento. Esses espaços contam com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, entre outros. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade conta com as unidades CAPS AD, CAPSIJ, e CAPS adulto.



Para atender usuários de álcool e outras drogas, além de pacientes com transtornos mentais, a rede disponibiliza os programas de Saúde Mental nos quatro distritos do município. Os programas também são oferecidos nas UPH-Unidades Pré Hospitalares de Campos Elíseos, Equitativa, Pilar, Saracuruna, Imbariê e Xerém, além do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA) e do Centro Municipal de Saúde (CMSDC).



Confira as ações do Janeiro Branco programadas para a semana de 27 a 29/01:



- 27/01, às 15h – Hospital Infantil Padre Guilherme: Rua Evaristo de Morais, 301 - Parada Angélica;

- 28/01, às 8h – UPH Imbariê;

- 29/01, às 11h – CAPS IJ (Infantojuvenil): Rua General Gurjão, s/nº - Centro;

- 29/01, às 14h – CAPS AD Xerém (Álcool e outras Drogas): Rua Márcio Santos Silva, 77 – Mantiquira;

- 29/01, às 9h – CEATA (Centro de Atenção Total ao Adolescente) Hospital Municipal Duque – Centro;

- 29/01, às 10h – UPH Parque Equitativa;

- 29/01 – UPH Pilar.