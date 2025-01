Vila Canaã, em Caxias, ganha escola em tempo integral - Divulgação

Publicado 28/01/2025 18:56

Duque de Caxias - O Dia Internacional da Educação foi comemorado com a inauguração da Escola Municipal Montese, de horário integral, no bairro Vila Canaã, no quarto distrito. A nova unidade, que vai atender 440 alunos, da pré-escola ao 9º ano do ensino fundamental, foi entregue pelo prefeito Netinho Reis e pela secretária Municipal de Educação, professora Iracema Costa. Localizada na Rua Sete, a escola foi construída em uma área de mais de dois mil m², e conta com nove salas de aula, biblioteca, salas de informática e multiuso, quadra esportiva coberta e com vestiários, entre outros equipamentos.

A secretária Iracema Costa, que junto com o prefeito Netinho Reis, foi recebida com aplausos, apertos de mão, abraços e muitas selfies, destacou a preocupação do governo com o aprendizado, além de ressaltar que a cidade vem avançando cada vez mais na comunidade escolar. Também lembrou que a Escola Municipal Montese, a exemplo de outras unidades, é climatizada, para valorizar os alunos e professores, e que as crianças terão direito a quatro refeições diárias e muitas atividades lúdicas.

“2025 será o ano da Educação em Duque de Caxias”, destacou a secretária Iracema Costa, que ressaltou o trabalho da diretora da escola, professora Tâmara Andrade Bitencourt.



O prefeito Netinho Reis disse que o município conta com 192 escolas – reformadas e construídas - e que outras unidades serão entregues. Frisou que vem trabalhando muito para entregar uma cidade cada vez melhor, e que seu governo vai investir cada vez mais no futuro das crianças e das famílias. Agradeceu também a parceria com o governo estadual em obras de infraestrutura e em importantes projetos no município.



Entre moradores da Vila Canaã que participaram do evento, Sileimar Henri, residente no bairro, estava muito feliz. Em companhia do neto Henri, de cinco anos, ela disse que a nova escola vai proporcionar mais condições para os alunos e professores.

“Essa escola tem mais espaço para as crianças e sei que todas elas serão bem atendidas pelas tias”, disse a dona de casa, acrescentando que a prefeitura vem trabalhando muito, e que investir na educação é garantir um futuro melhor para população.



A inauguração contou com a presença de várias autoridades. Entre os presentes, do secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis; dos deputados federal Gutemberg Reis e estadual Rosenverg Reis; secretários Municipais; representantes do poder legislativo, entre eles o presidente da Câmara Municipal, vereador Claudio Thomaz, e lideranças comunitárias da região.