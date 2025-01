Paciente que teve pedaço de madeira na cabeça passa por cirurgia no Hospital de Saracuruna - Divulgação

Paciente que teve pedaço de madeira na cabeça passa por cirurgia no Hospital de SaracurunaDivulgação

Publicado 24/01/2025 18:01

Duque de Caxias - Em 10 de julho de 2024, Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, deu entrada na emergência do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no município de Duque de Caxias. O paciente, que teve o crânio perfurado por uma estaca de madeira durante o trabalho, passou por cirurgia na unidade administrada pela Prefeitura de Duque de Caxias e sobreviveu ao grave acidente ocorrido em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio.



Após a bem-sucedida cirurgia para a retirada da estaca de seis centímetros, que perfurou o crânio na altura da testa, o paciente recebeu alta hospitalar em 24 de julho de 2024, depois de 14 dias de internação. Durante o processo de recuperação, o paciente seguiu com acompanhamento ambulatorial na unidade.



No último dia 09 de janeiro, após seis meses da primeira cirurgia, o paciente Vitor Soares retornou ao HMAPN para a realização de uma cranioplastia, cirurgia de reconstrução craniana. O procedimento foi realizado no dia 10 de janeiro, sem intercorrências, e o paciente recebeu alta hospitalar no dia 12/01.

Paciente que teve pedaço de madeira na cabeça passa por cirurgia no Hospital de Saracuruna Divulgação



“Depois de seis meses de acompanhamento ambulatorial, o paciente voltou ao hospital para realizar o procedimento de reconstrução da parte óssea frontal da região atingida. O Vítor é um paciente que não teve perda motora, fala ou cognitiva. É um paciente que está bem”, destacou dr. Thiago Resende, diretor geral do HMAPN. “Depois de seis meses de acompanhamento ambulatorial, o paciente voltou ao hospital para realizar o procedimento de reconstrução da parte óssea frontal da região atingida. O Vítor é um paciente que não teve perda motora, fala ou cognitiva. É um paciente que está bem”, destacou dr. Thiago Resende, diretor geral do HMAPN.