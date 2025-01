Mês de janeiro é dedicado à campanha de combate à hanseníase - Reprodução

Mês de janeiro é dedicado à campanha de combate à hanseníase Reprodução

Publicado 24/01/2025 21:25

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, programou diversas ações pela campanha nacional Janeiro Roxo, de conscientização, prevenção e luta contra a hanseníase.

A campanha, em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, celebrado sempre no último domingo do mês de janeiro, é promovida pelo Departamento de Vigilância em Saúde e Programa de Hanseníase, e acontece em diversas unidades de saúde do município. As ações incluem o exame de pele (avaliação de manchas e lesões) para rastreamento e tratamento oportuno, além de palestras e distribuição de material informativo.

A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível, de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo território nacional. Possui como agente o bacilo Mycobacterium leprae, atingindo principalmente a pele e os nervos periféricos. Assim que o tratamento com antibióticos é iniciado, a doença deixa de ser transmissível, por isso é importante diagnosticá-la logo no início dos sinais.

Onde Tratar a Hanseníase

O município de Duque de Caxias disponibiliza o tratamento e acompanhamento da doença nas seis Unidades Pré-Hospitalares (UPHs), Centro Municipal de Saúde (CMSDC), UBS Antônio Granja, Hospital Municipal Duque e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs). O tratamento dura, em média, de seis meses a um ano, e os medicamentos são seguros e eficazes. Ainda no início do tratamento, a doença deixa de ser transmitida.

Confira os locais, dias e horários das ações da campanha Janeiro Roxo, de combate e prevenção da Hanseníase em Duque de Caxias:

27/01, das 09h às 12h - UPH Imbariê

Rua Santa Catarina, s/n – Imbariê;

27/01, das 09h às 12h – UPH Parque Equitativa

Av. Automóvel Clube - Parque Equitativa;

28/01, das 09h às 12h - UPH Pilar

Rua Carlos Alvear, s/n – Pilar;

28/01, das 09h às 12h - UPH Saracuruna

Av. Presidente Roosevelt, s/n - Parque Uruguaiana;

29/01, das 09h às 12h - UPH Xerém

Rua Nóbrega Ribeiro, s/n. - Xerém;

04/02, das 09h às 12h - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)

Rua General Gurjão, s/n. - Centro;

04/02, das 09h às 12h - ESF Vila Maria Helena/Codora

Rua Mario Feijó, s/n. – Vila Maria Helena;

04/02, das 09h às 12h - UBS Antônio Granja

Rua General Moreira Sampaio, s/n. - Parque Fluminense;

05/02, das 09h às 12h – Hospital Municipal Duque (Policlínica)

Av. Dr. Manoel Lucas, s/n. - Parque Senhor do Bonfim;

06/02, das 09h às 12h - UPH Campos Elíseos

Av. Actura, n. 333 – Campos Elíseos.