Prefeitura de Duque de Caxias inicia obras de escola bilíngue - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias inicia obras de escola bilíngueDivulgação

Publicado 28/01/2025 19:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu início às obras da nova Escola Municipal Bilíngue Evangelista Billy Graham. O projeto será erguido no terreno onde, por mais de 30 anos, funcionou o antigo prédio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias - IPMDC, no centro da cidade. A cerimônia de lançamento contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, reforçando o compromisso da gestão com a educação de qualidade e a valorização da infraestrutura escolar.

A secretária de Educação, professora Iracema Costa, destacou a relevância do projeto.

"Quero dizer que estou muito feliz. Fui diretora da E.M Dr. Álvaro Alberto durante 21 anos da minha vida profissional. Lembro que, muitas vezes, quando as crianças chegavam ao 5º ano de escolaridade, não tínhamos espaço para abrigar todos. Com este espaço sendo construído, tenho certeza de que todos os alunos da região terão uma escola de referência para o segundo segmento do Ensino Fundamental. Investir em educação é investir em pessoas. É fazer uma cidade melhor”, declarou a gestora da Pasta.



O prefeito Netinho Reis ressaltou o impacto transformador que a nova escola trará para a educação no município.

Prefeitura de Duque de Caxias inicia obras de escola bilíngue Divulgação

“Esta é mais do que uma obra física, é um marco do compromisso do nosso governo com a educação de qualidade. Estamos investindo em um espaço moderno, que oferecerá segurança, acessibilidade e conforto para nossos alunos e profissionais da educação. Acreditamos que um ambiente bem estruturado contribui diretamente para o aprendizado e para o futuro das nossas crianças”.



Ele ainda destacou o papel estratégico da iniciativa no fortalecimento da educação pública.

“O governo municipal está empenhado em criar oportunidades e garantir que cada aluno tenha acesso às melhores condições de ensino. Esta escola, com sua estrutura bilíngue, reforça nossa visão de preparar os jovens para os desafios do futuro”, finalizou o chefe do Executivo Municipal.



A nova escola será construída em um terreno de mais de 3 mil m². Projetada para atender até 480 alunos, a unidade contará com 12 salas de aula, duas salas de leitura, sala de informática, auditório com capacidade para 120 pessoas, pátio coberto e quadra poliesportiva, sala de professores e outros espaços que garantem acessibilidade e modernidade.



O IPMDC foi transferido para uma nova sede, já em funcionamento desde o dia 16 de janeiro. Localizado na Avenida Jornalista Moacir Padilha, em frente à Praça Benzo de Cavour, no bairro Jardim Primavera, o novo espaço oferece conforto e acessibilidade aos 6.422 segurados, entre aposentados e pensionistas.