Duque de Caxias realiza 1º encontro municipal de educadores ambientais - Divulgação

Publicado 29/01/2025 22:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, promoveu, nesta quarta-feira (29/01), o 1º Encontro Municipal de Educadores Ambientais. O evento, realizado no Museu Ciência e Vida, reuniu especialistas, gestores e educadores com o objetivo de fortalecer as práticas de educação ambiental na cidade, estimulando um debate enriquecedor sobre desafios e inovações na área.



Para o secretário Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Rodrigo Oliveira, a educação ambiental desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos comprometidos com a preservação do meio ambiente.

"Nosso objetivo é reunir profissionais que fazem a diferença em nossa cidade, compartilhando experiências e boas práticas para ampliar a conscientização ambiental", destacou o gestor da Pasta.

Sob o tema "Experiências e Perspectivas: Desafios e Inovações na Educação Ambiental", o evento contou com renomados palestrantes da área. Entre eles, Flávio Rabelo, coordenador geral do Projeto EDUC, desenvolvido em parceria com a Petrobras. Rabelo ressaltou a importância do envolvimento da comunidade no processo educativo e compartilhou os resultados alcançados ao longo de seis anos de atuação do projeto em escolas e organizações comunitárias.



Outra voz de destaque foi Rosilane Alves, coordenadora de Educação Ambiental da Subsecretaria Estadual de Recursos Hídricos. Ela enfatizou a necessidade de políticas públicas eficientes para garantir a continuidade de programas ambientais.

"A conscientização só se torna eficaz quando amparada por iniciativas sólidas, como o PROMEA, que busca consolidar a educação ambiental em diferentes esferas da sociedade", afirmou Alves.