Vacina contra a dengue em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 29/01/2025 22:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está convocando crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos de idade, para a aplicação da vacina contra o vírus da dengue, disponível nas unidades de saúde do município.



Cerca de 13 mil crianças e adolescentes de Duque de Caxias, que tomaram a primeira dose da vacina, não retornaram para completar a imunização com a segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos pais e responsáveis de que a imunização contra a dengue só estará completa após a segunda aplicação. O ciclo completo evita agravamentos causados pelos quatro sorotipos da doença, como internações.



A imunização contra a dengue acontece com a aplicação de duas doses:



- Primeira Dose – A vacina está disponível no município para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos;

- Segunda Dose – Todas as pessoas vacinadas com a primeira dose devem retornar à unidade de saúde para receber a segunda dose, com intervalo de três meses (90 dias) entre elas (conforme a data marcada no cartão de vacina).

A vacina contra a dengue é segura e aprovada pela Anvisa, e protege contra os quatro sorotipos da dengue. Crianças infectadas pelo vírus da dengue há menos de seis meses deverão aguardar para receber a vacina.



Confira os locais de vacinação contra a dengue no município:



CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h/ Sábado, das 8h às 16h;



UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h/ Sábado, das 8h às 12h;



Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Unidades de Estratégia de Saúde da Família (USF)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.