Veja como solicitar retirado de lixo em Duque de Caxias - Divulgação

Veja como solicitar retirado de lixo em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 17/02/2025 17:49 | Atualizado 17/02/2025 18:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias tem investido em ações para manter a cidade limpa, como a coleta regular de lixo, varrição de ruas, limpeza e dragagem dos rios, urbanização em torno dos rios, limpeza de redes e combate a descartes irregulares, no entanto, para que esses esforços tenham resultados, é fundamental a colaboração da população. Pequenos gestos, como descartar o lixo corretamente, respeitando os dias da coleta, fazem toda diferença para prevenir enchentes, alagamentos, proliferação de pragas e conservação do meio ambiente.

Mensalmente, a Secretaria de Obras, através da superintendência de limpeza urbana, recolhe em média, 40 toneladas de lixo e entulho, já nos rios e canais do município que passam por constantes ações de desassoreamento, são retirados mais de 1.700 m3 de sedimentos, onde é muito comum conter lixo orgânico, garrafas plásticas, pneus, sacolas plásticas, colchões, sofás e eletrodomésticos.

Quando o assunto é limpeza de rede, as equipes de manutenção também encontram acumulo de lixo depositado nos bueiros da cidade, práticas essas, que influenciam negativamente no combate às enchentes e na conservação dos espaços públicos.

Através do número de whatsapp (97714-9320), o cidadão pode agendar a retirada do seu entulho e denunciar pontos que estão virando lixeiras irregulares para que aqueles que descumpram as regras dos dias da coleta sejam notificados pela prefeitura.