IPTU de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 17/02/2025 17:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Fazenda, lembra ao contribuinte que pela tabela de pagamento do IPTU, conforme estabelecido pelo calendário tributário da cidade para o exercício financeiro de 2025, o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) poderá ser realizado em cota única, com desconto de 7% até a data de 19 de fevereiro.

Após essa data, o pagamento poderá ser parcelado, mas sem desconto. O parcelamento poderá ser feito em até 10 parcelas, com valores iguais e em meses consecutivos, com a primeira parcela de vencimento a ser paga em 20 de fevereiro, mas sem direito a descontos. As parcelas devem ter valor mínimo de R$ 99,00 (noventa reais).

A Secretaria Municipal de Fazenda esclarece que, na hipótese do não recebimento do documento, o contribuinte poderá emitir a 2ª via do carnê, acessando o link: https://www.tributosnet.com.br/duquedecaxias/portal/Modulos/Home.aspx ou solicitar nos seguintes postos de atendimento:

- Praça Roberto Silveira, 31 (bairro 25 de Agosto), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h;

- Alameda Esmeralda, 206 (bairro Jardim Primavera), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h;

- Poupa Tempo no Caxias Shopping (Rodovia Washington Luiz, 2895 – Caxias Shopping), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

Telefones para mais informações: (21) 2672-8800 e (21) 2672-8856.