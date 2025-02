Blocos de rua de Caxias são contemplados em edital do estado - Divulgação

Blocos de rua de Caxias são contemplados em edital do estadoDivulgação

Publicado 13/02/2025 21:47

Duque de Caxias - O “Folia RJ 3” lançado em 1ª de outubro de 2024, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), é considerado o maior pacote de editais voltado ao carnaval fluminense, com investimento no valor de R$24 milhões, destinado a diversas chamadas públicas.

Entre os ganhadores do edital “Bloco nas Ruas RJ 3”, estão nove blocos de rua de Duque de Caxias, que receberam o valor de R$30 mil, e duas associações, que levaram a quantia de R$130 mil.

Com a verba, dezenas de carnavalescos da cidade vão poder colocar seus blocos nas ruas, promovendo o carnaval do município. Além desse aporte do Estado, vários destes blocos também foram contemplados pelos editais de fomento à cultura da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias.

Veja a lista de blocos de Duque de Caxias contemplados pelo Folia RJ 3:

. Bloco Carnavalesco O Remédio é o Samba;

. Bloco Carnavalesco Plante Uma Muda;

. Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Esperança de Nova Campina;

. Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Alegria do Centenário;

. Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro de Duque de Caxias;

. Bloco Certo Pra Dar Merda: Revolucionário e Democrático no Amor;

. Sambalhaço - Risos, Circo e Samba;

. Bloco da Felicidade;

. Bloco Ojuobá Axé;

. ACDUC - Associação Carnavalesca de Blocos de Duque de Caxias;

. BRADUC Blocos de Rua e Associados de Duque de Caxias.