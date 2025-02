Exposição que mistura moda e natureza é inaugurada no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 13/02/2025 21:29

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (12), foi inaugurada a exposição fotográfica “Entre Rios e Raízes - A Herança Natural e Cultural da Baixada”, no Caxias Shopping, localizado na Rodovia Washington Luiz, e que tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT/DC).



Com fotografias de Patrícia Maqueda e Gabriel Andrade, a mostra ressalta a beleza das regiões de Guapimirim e Xerém, misturando moda e sustentabilidade em uma celebração à cultura, à arte e às paisagens naturais da Baixada Fluminense.



A curadora da exposição, Claudia de Paula, explica a relação entre a natureza e a moda presentes nas obras:

“Para mim, a moda está em tudo. Eu acho que Duque de Caxias está na moda, a Baixada Fluminense está na moda, a decoração, as paisagens estão sempre na moda. Nós vivemos numa integração de arte, de criatividade, de cores, e está tudo integrado, é uma conexão”, completou ela.



A exposição é realizada pelo Instituto Mulheres do Rio e Ateliarte, em parceria com o Caxias Shopping, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT/DC), Denguinhos de Vó e Cléo Artes.



Serviço:

Entre Rios e Raízes - A Herança Natural e Cultural da Baixada

Data: até 26 de fevereiro;

Visitação: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h;

Local: Caxias Shopping - Primeiro piso, próxima à entrada principal;

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias - RJ;

Entrada Gratuita.