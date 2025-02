Reforma de UPA pediátrica é aprovada em Caxias - Divulgação

Reforma de UPA pediátrica é aprovada em CaxiasDivulgação

Publicado 13/02/2025 21:23

Duque de Caxias - Após a conclusão da primeira etapa das obras na UPA Pediátrica Dr. Walter Gracia Borges, no Centro de Duque de Caxias, o prefeito do município, Netinho Reis, fez uma visita surpresa à unidade na manhã desta quinta-feira (13). A emergência da unidade está em seu local de origem e todos os setores beneficiados foram totalmente reformados, receberam climatização e novos equipamentos, dando mais conforto e bem estar aos pacientes e acompanhantes. A segunda etapa da obra, uma parceria com o governo do Estado, já está em andamento e abrange a área de internações.



Para o prefeito Netinho Reis este é mais um compromisso assumido e cumprido com a população.

Reforma de UPA pediátrica é aprovada em Caxias Divulgação

“Estamos trabalhando dia e noite na construção de uma cidade que proporcione segurança, bem estar e qualidade de vida aos moradores, e a Saúde é um ponto essencial para que isso aconteça. Já reformamos parte da nossa UPA Pediátrica e muitas outras unidades estão recebendo obras. É um compromisso meu com a população”, declarou Netinho.



De acordo com a dona de casa Leilane Rosa Teles, 46 anos, moradora do Parque das Missões, avó da pequena Laila Teles, oito meses, a UPA está nota 10.

Reforma de UPA pediátrica é aprovada em Caxias Divulgação

“A UPA mudou muito e eu estou adorando. Está tudo lindo e confortável, fresquinho e o atendimento melhorou 100%. Nós fomos atendidas muito rápido”, afirmou Leilane, completando: “E o bom daqui é que depois do atendimento ainda levamos muitos dos remédios para casa, que é uma economia. Eu dou nota 10”.



O prefeito Netinho Reis também visitou o Centro Municipal de Saúde e o Hospital Infantil Ismélia da Silveira, conversou com usuários das unidades e anunciou que brevemente as duas unidades também receberão obras de infraestrutura e modernização.

A UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia Borges foi inaugurada em fevereiro de 2014 é considerada a primeira Unidade de Pronto Atendimento Infantil do Brasil e transformou-se numa referência de emergência 24 horas para toda a Baixada Fluminense, bem como para a capital do estado. A unidade está localizada na esquina da Avenida Leonel de Moura Brizola com a Rua General Argolo, no Centro de Duque de Caxias.