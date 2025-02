Reforma de UPA Pediátrica - Divulgação

Reforma de UPA PediátricaDivulgação

Publicado 12/02/2025 17:37

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e em parceria com o governo do estado, segue avançando com a reforma da UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia Borges, no primeiro distrito.



Com a conclusão da primeira etapa das obras, a Secretaria Municipal de Saúde retornou, nesta quarta-feira (12), com os serviços de emergência para o seu local de origem. Os setores beneficiados ganharam reforma geral, climatização e novos equipamentos, para proporcionar mais conforto aos pacientes e seus acompanhantes. Agora, os trabalhos seguem para a segunda etapa da reforma, contemplando a área de internações, mantendo a estrutura interna já existente, porém com o compromisso de oferecer uma infraestrutura de qualidade para a saúde do município.



A diretora-geral da UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia Borges e do Hospital Infantil Ismélia da Silveira, Dra. Cecília Alves, falou da importância da reforma da unidade 24 horas, que contabiliza a média de 10 mil atendimentos/mês.

“Com a finalização da primeira etapa da reforma na unidade, estamos reabrindo os espaços de atendimento de emergência e outros serviços. É importante destacar que, mesmo durante a execução da obra, em nenhum momento, o atendimento foi interrompido. A Prefeitura está entregando uma unidade totalmente reformada e com novos equipamentos para melhor atender à população!”, declarou a diretora.



Inaugurada em fevereiro de 2014 e considerada a primeira Unidade de Pronto Atendimento Infantil do Brasil, a unidade transformou-se numa referência de emergência 24 horas para toda a Baixada Fluminense e até para a capital do estado.



A UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia Borges está localizada na esquina da Avenida Leonel de Moura Brizola com a Rua General Argolo, no Centro de Duque de Caxias.