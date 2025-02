Projeto 'Fala Caxiense' - Divulgação

Publicado 11/02/2025 17:56

Duque de Caxias - O sábado foi de ouvidoria itinerante na Praça da Mantiquira, em Xerém, no quarto distrito. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Ouvidoria Geral do Município (OGM), realizou a primeira ação do programa “Fala Caxiense”, que incentiva a população a avaliar os serviços públicos oferecidos no município. Por meio do preenchimento de um formulário online ( https://forms.gle/GYN47wDo3q6SYkDK9 ), os moradores podem indicar quais áreas precisam de melhorias, contribuindo diretamente para a gestão eficiente dos recursos públicos.



Morador de Xerém há 51 anos, Luiz Carlos Machado, fez questão de participar do Fala Caxiense.

“É um projeto muito interessante porque além de receber as demandas, também tem a pesquisa que pode orientar o prefeito sobre as necessidades da população. Eu mesmo falei sobre algo que me incomoda, que é o despejo de entulhos e resto de obras nas ruas. Minha sugestão é reforçar o serviço de coleta e pensar numa forma de reciclar esses descartes”, disse o morador de Xerém.



O programa Fala Caxiense permanecerá ativo até 10 de março de 2025, garantindo tempo suficiente para que mais cidadãos expressem suas opiniões. Os dados coletados serão analisados e usados na formulação de estratégias para aprimorar os atendimentos à população. Nesta primeira edição, em Xerém, foram contabilizadas 99 pesquisas respondidas e 11 manifestações - entre denúncias e solicitações - cadastradas pela equipe da OGM.



Confira o calendário das próximas ações do Fala Caxiense - Ouvidoria Itinerante – nos distritos:



22/02 – Praça de Saracuruna;

08/03 – Praça do Teatro Raul Cortez.



Para aqueles que não puderem comparecer, a Ouvidoria Geral de Duque de Caxias disponibiliza outros canais de comunicação:

Email: ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br

Telefone: (21) 2773-6213

Fala BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/

Atendimento Presencial: Alameda Esmeralda, nº 206 – bairro Jardim Primavera.