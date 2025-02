Prefeitura de Caxias segue com obras de recapeamento asfáltico - Divulgação

Prefeitura de Caxias segue com obras de recapeamento asfálticoDivulgação

Publicado 10/02/2025 19:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e em parceria com o governo do estado, segue com as obras de pavimentação asfáltica nos bairros Campos Elíseos, Cangulo e Vila Urussaí, no segundo distrito. Os serviços fazem parte do programa de melhorias dos bairros, que vem beneficiando milhares de moradores nos quatro distritos.

O pacote de intervenções realizadas pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), tem como objetivo melhorar a infraestrutura local e promover mais segurança para moradores e motoristas que trafegam pelas vias do município.

O pacote de serviços programados para os três bairros, prevê a entrega de 21.373,18 metros de ruas pavimentadas em Campos Elíseos; 8.986 metros na Vila Urussaí; e 9.842,8 metros no Cangulo. Além de drenagem e pavimentação, as ruas vão receber ainda sinalização horizontal e nova iluminação com lâmpadas de led, proporcionando mais segurança para os moradores, além de serem mais econômicas.