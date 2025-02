Caxias abre vagas para processo seletivo na área da educação - Divulgação

Caxias abre vagas para processo seletivo na área da educaçãoDivulgação

Publicado 10/02/2025 19:25

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou o edital de abertura para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à seleção e contratação temporária de profissionais do magistério para atuar junto às unidades escolares da Rede Pública de Ensino.

De acordo com o documento, os requisitos necessários para contração são: ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos; possuir a formação mínima exigida e estar regular junto ao órgão de classe, quando houver. O candidato também deverá estar em dia com as obrigações eleitorais, o que pode ser demonstrado por meio de certidão de quitação eleitoral, e ser maior de 18 anos, completados até a data da assinatura do contrato.

Ainda segundo o edital, é preciso ter cumprido serviço militar ou dele ter sido dispensado, no caso do sexo masculino. Vale destacar também que as inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de endereço eletrônico: pss2025@smeduquedecaxias.rj.gov.br no período de 10/02/2025 ao dia 14/02/2025, até às 23h59min. No início do preenchimento dos dados para inscrição, será gerado um código para o acompanhamento das etapas do processo seletivo.

Link: https://pss2025.smeduquedecaxias.rj.gov.br/