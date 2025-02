Caxias Water Planet desembarca neste domingo na estação de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 07/02/2025 19:32

Duque de Caxias - Neste domingo (9), o município de Duque de Caxias vai receber o “Caxias Water Planet”, em comemoração ao aniversário do saxofonista Tarcísio “Cisão”. O músico e os integrantes do bloco Amigos da Onça partirão da estação de trem Central do Brasil com parada em Duque de Caxias, e depois percorrerão bairros do município levando a essência do carnaval de rua para a cidade.

O tema das fantasias deste ano é “Bahia: do dendê ao Ilê Ayiê”. A organização tem a expectativa de reunir em torno de 20 mil foliões para curtir muita música popular, entre marchinhas e sambas; além de tomar o tradicional banho de espuma ao final do cortejo.

A realização do evento recebe o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) e outros órgãos municipais.

Veja a programação:

Data: 9 de fevereiro (domingo);

Concentração: 7h na estação Central do Brasil;

Partida do trem: 7h20.

Previsão de chegada em Duque de Caxias: 8h