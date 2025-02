Duque de Caxias vai sediar primeira edição do sábado da família - Divulgação

Publicado 07/02/2025 19:12

Duque de Caxias - Neste sábado (8), a partir das 9h, no bairro Sarapuí, em Duque de Caxias, vai ocorrer a primeira edição do “Sábado da Família”, uma ação que promoverá apresentações de dança, música e oficinas de leitura, pintura e artesanato. A programação cultural, com atrações para todas as idades, contará com show do Palhaço Topetão, cinema especial com o filme “Divertidamente” e a apresentação do DJ Pinaud, patrocinado pela Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).



O evento, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) em conjunto com a Prefeitura de Duque de Caxias, também vai marcar a entrega do mural de aproximadamente 65 metros de extensão, pintado pelo artista Kajaman, por meio do LAB Cidades Criativas, com patrocínio da SECEC/RJ, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura.



"A Baixada Fluminense ainda é muito vulnerável e limitada no acesso à cultura. Esse olhar atento do Estado é essencial para podermos proporcionar mais oportunidades à população. Quando escolhemos o bairro de Sarapuí para receber essa ação, foi pensando exatamente em levar acesso a estes serviços a quem mais precisa. Esperamos que os duque-caxienses possam aproveitar em família um sábado que ficará recheado de boas memórias", disse a vice-prefeita Aline do Aureo.



O projeto vai percorrer diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, levando a essas cidades entretenimento, arte e serviços à população, como explica a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros:

"Vamos percorrer todas as regiões do Rio de Janeiro, levando diferentes formas de cultura para a população e atendendo na ponta quem mais precisa. Esse é o foco da gestão e do governador Cláudio Castro, que tem como missão descentralizar e democratizar o acesso a todos os serviços que ofertamos".



Outros atendimentos também serão oferecidos em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, como vacinação de animais, visitas domiciliares para controle da dengue, atendimento sobre o cadastro único, informações sobre retirada de documentos e muito mais.



A primeira edição do Sábado da Família conta com a parceria da Secretaria de Estado de Governo, Cedae, Casa Amarela, Imprensa Oficial do Estado, Fecomércio, Fundec Caxias, Universidade Estácio de Sá e Lojas Caçula.



Serviço:

Data: 8 de fevereiro (sábado);

Horário: 9h às 18h;

Local: Duque de Caxias;

Endereço: Rua Tocantins, 456, Sarapuí.