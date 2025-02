Prefeito de Caxias, Netinho Reis, visita escola no primeiro dia de aula - Divulgação

Prefeito de Caxias, Netinho Reis, visita escola no primeiro dia de aulaDivulgação

Publicado 04/02/2025 21:03

Duque de Caxias - O início do ano letivo em Duque de Caxias, nesta terça-feira (04/02), foi marcado por um clima de entusiasmo e otimismo nas 193 escolas da Rede Municipal de Ensino. Cerca de 80 mil alunos retornaram às aulas com energia renovada, especialmente na Escola Municipal Senor Abravanel Silvio Santos, onde o prefeito Netinho Reis esteve presente para dar boas vindas aos estudantes e professores.



Localizada no bairro Jardim Olavo Bilac, a unidade bilíngue atende aproximadamente 400 alunos do 1º ao 5º ano. Animado com o início das aulas, o diretor da escola, professor Rafael Eller de Araújo, ressaltou o poder transformador da educação.

Prefeito de Caxias, Netinho Reis, visita escola no primeiro dia de aula Divulgação

“É uma grande alegria trabalhar em uma escola que leva o nome do maior comunicador do país. Esta homenagem é mais do que justa e nos inspira com sua história de perseverança. Desejo aos alunos um ano de muita alegria e aprendizado”.



Já a secretária de Educação, professora Iracema Costa, destacou as ações realizadas com o objetivo de garantir um retorno às aulas de maneira organizada e com a infraestrutura necessária para atender com conforto e segurança os estudantes.

"Durante as férias, reformamos diversas escolas. Agora estamos prontos para receber nossos alunos. Na próxima semana, mais três unidades serão inauguradas. Duque de Caxias segue avançando na educação, e todos os alunos são muito bem-vindos, com um retorno garantido em todas as escolas", afirmou a gestora da Pasta.

Prefeito de Caxias, Netinho Reis, visita escola no primeiro dia de aula Divulgação



O prefeito Netinho Reis fez questão de ressaltar a importância da educação para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. O prefeito Netinho Reis fez questão de ressaltar a importância da educação para o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

"Hoje é um dia especial para todos nós! O início do ano letivo representa uma nova etapa na vida de cada estudante da nossa Rede Municipal. Quero dar boas-vindas a todos, alunos, professores e profissionais da educação. Estudem com dedicação, curiosidade e vontade de aprender sempre mais”, aconselhou o prefeito.