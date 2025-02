Vacinação Antirrábica - Internet

Vacinação Antirrábica Internet

Publicado 04/02/2025 20:47

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias segue com a programação de vacinação antirrábica e mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti durante o mês de fevereiro.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), vai realizar atividades com vacinação de cães e gatos contra a raiva animal, das 9h às 12h, nos bairros de Vila Nova, Parque das Missões, Parque Lafaiete, São Bento, Pantanal, Vila São José, Saracuruna, Parada Angélica, Santa Cruz, Vila São Luiz, Capivari e Jardim Olimpo.

Nos dias 05, 08, 15 e 22 de fevereiro, as ações de vacinação contarão também com a presença das equipes de prevenção e combate à Dengue, Zika e Chikungunya da SVAVZ, com visita domiciliar, fumacê (carros e motofog), Programa de Controle de Roedores (PCR), tratamento em Pontos Estratégicos (PE), recolhimento de denúncias e distribuição de telas para caixa d’água.

Confira os dias e locais da vacinação antirrábica para cães e gatos e do mutirão de combate à Dengue, Zika e Chikungunya, para o mês de fevereiro:

05/02 – Quarta-feira, 9h às 12h

Local: UBS Parque das Missões – Parque das Missões

** Vacinação antirrábica, com a presença da equipe de Combate à Dengue;

06/02 – Quinta-feira, 9h às 12h

Local: Campo do Barcelona – Parque Lafaiete

** Vacinação antirrábica;

08/02 – Sábado, 9h às 12h

Local: Praça do Beira Rio – São Bento

** Vacinação antirrábica, com a presença da equipe de Combate à Dengue;

12/02 – Quarta-feira, 9h às 12h

Local: Igreja Mundial – Pantanal

** Vacinação antirrábica;

13/02 – Quinta-feira, 9h às 12h

Local: Praça do Sossego – Vila São José

** Vacinação antirrábica;

15/02 – Sábado, 9h às 12h

Local: Praça da Estação – Saracuruna

** Vacinação antirrábica, com a presença da equipe de Combate à Dengue;

19/02 – Quarta-feira, 9h às 12h

Local: Ciep 407 Municipalizado Neuza Goulart Brizola – Parada Angélica

** Vacinação antirrábica;

20/02 – Quinta-feira, 9h às 12h

Local: Praça da Codora – Santa Cruz

** Vacinação antirrábica;

22/02 – Sábado, 9h às 12h

Local: UBS Aparecida Tavares – Vila São Luiz

** Vacinação antirrábica, com a presença da equipe de Combate à Dengue;

26/02 – Quarta-feira, 9h às 12h

Local: Praça do Capivari – Capivari

** Vacinação antirrábica;

27/02 – Quinta-feira, 9h à 12h

Local: Escola Municipal Castro Alves – Jardim Olimpo

** Vacinação antirrábica.

Disque Dengue

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem como função a execução das ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e arboviroses, de relevância para a saúde pública no município. O atendimento ao público acontece pelo Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810, ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. O contato por e-mail pode ser feito através do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.