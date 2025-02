Novos alunos têm primeiro dia de aula no colégio da PM em Caxias - Divulgação

Publicado 03/02/2025 19:23

Duque de Caxias - O primeiro dia de aula no III Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, campus Duque de Caxias, foi marcado por atividades pedagógicas de acolhimento e integração. Os novos alunos participaram de dinâmicas, nesta segunda-feira (03/02), que incentivaram o autoconhecimento e o fortalecimento dos laços entre colegas, tornando a experiência inicial mais leve e inspiradora.

Uma das atividades mais emocionantes foi a "Árvore dos Sonhos". Nela, os alunos escreveram seus sonhos em pequenos papéis, que foram colocados dentro de garrafas PET e, em seguida, plantados no jardim da escola. A proposta simboliza a construção de um futuro promissor, enraizado na educação e na dedicação dos estudantes.

Além disso, os alunos também confeccionaram seus crachás, destacando a importância do nome e a história por trás de cada um. O momento serviu para reforçar a identidade e o pertencimento de cada estudante no ambiente escolar. Outra atividade relevante foi o "Questionário dos Sonhos", que permitiu aos alunos expressarem suas aspirações acadêmicas e pessoais, auxiliando a equipe pedagógica a conhecer melhor os perfis e anseios dos estudantes.

A comandante da instituição, Tenente-Coronel Nádia Luana Cardoso, enfatizou a importância dos aspectos pedagógicos trabalhados nesse primeiro contato com os alunos.

“Nosso objetivo é fortalecer o relacionamento entre os estudantes, garantindo que todos se sintam parte do processo educacional. Também queremos identificar e superar barreiras físicas, comunicacionais e relacionais que possam dificultar a participação dos estudantes do 6º ano, promovendo práticas inclusivas”, explicou a militar.

Outro aspecto essencial destacado pela comandante foi o envolvimento das famílias no processo de adaptação dos novos estudantes.

"A participação dos pais desde o início é fundamental para criar um ambiente seguro e acolhedor para os alunos. Queremos que essa parceria entre escola e família seja um dos pilares da nossa educação", afirmou a comandante.

As expectativas dos pais para essa nova jornada também foram compartilhadas. Marcela Silva Oliveira, 43 anos, fotógrafa e moradora do bairro Jardim Primavera, acompanhou sua filha Alaísa Gonçalves, de 11 anos, nessa nova fase.

"O III CPM representa a união entre ensino de qualidade e os princípios de uma instituição militar, baseados na disciplina e na empatia. Tenho certeza de que minha filha será muito feliz nessa escola", declarou emocionada.

Ana Paula Araújo Pinto, 45 anos, técnica de enfermagem e instrumentadora, também comemorou a conquista da filha Sofia Vitória de Oliveira Pinto, de 10 anos.

"Nossa expectativa é de que ela evolua cada vez mais. Ela ficou em 31º lugar e entrou pela lista de espera após algumas desistências, o que tornou tudo ainda mais emocionante. Orientamos nossa filha para que ela sempre dê o melhor de si e estamos muito felizes com essa nova etapa da sua vida", contou a moradora do bairro Vila São Luís.