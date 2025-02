Fundec com vagas gratuitas - Reprodução

Fundec com vagas gratuitasReprodução

Publicado 03/02/2025 19:13

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec), informa que já está disponível o resultado do sorteio para os cursos gratuitos do primeiro semestre de 2025. Para conferir se você foi sorteado basta acessar o site www.fundec.rj.gov.br/edital.php



Os candidatos sorteados no Edital 2025.1 devem efetuar a matrícula entre os dias 03/02 a 07/02, no Centro de Ensino para o qual foi sorteado. Os classificados deverão apresentar os seguintes documentos: original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência, declaração escolar e uma foto 3x4. As possíveis vagas remanescentes serão divulgadas nos dias 10 e 11/02.



Técnico em enfermagem

A lista dos candidatos sorteados para o curso de Técnico em Enfermagem também já está disponível no site da Fundec. O período para entrega da documentação e confirmação de matrículas para o curso Técnico em Enfermagem começam nesta segunda-feira (03/02). As matrículas serão realizadas até o dia 05/02, das 9h às 15h, na Escola Técnica (Polo Social), localizado na Rua Prof. José De Souza Herdy, n. 934, bairro Jardim 25 de Agosto, seguindo o calendário:

03/02 – Candidatos do Polo Casa Brasil;

04/02 – Candidatos do Polo Pilar;

05/02 – Candidatos dos Polos Jardim Primavera e Tamoio.

Os sorteados devem levar os seguintes documentos, original e duas cópias: RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, certificado e histórico do Ensino Médio, carteira de vacinação com as seguintes vacinas: DT (Difteria e Tétano), HB (Hepatite B), TV (Tríplice Viral / Sarampo) e Covid 19 (ciclo com 2 doses e todas as doses de reforço disponíveis para a sua faixa etária), laudo médico em caso de PcD, além de duas fotos 3X4.



A Fundec alerta aos sorteados para que fiquem atentos às datas de matrícula, para garantir a vaga nos cursos.