Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 31/01/2025 19:14

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, adiantou o pagamento de janeiro dos salários de servidores e terceirizados. Nesta sexta-feira (31/01), o dinheiro já está disponível. A previsão do pagamento era até o quinto dia útil do próximo mês. O chefe do executivo municipal já tinha adiantado o pagamento dos vencimentos de aposentados e pensionistas.



De acordo com o secretário de Administração, Orçamento e Planejamento, Guilherme Piunti, o próximo passo será a divulgação do calendário de pagamento para que os servidores possam planejar suas contas.

“O pagamento dos servidores municipais já foi depositado. Já estamos trabalhando no calendário dos vencimentos. Assim, garantimos mais tranquilidade aos nossos servidores que poderão planejar melhor seus orçamentos”, afirmou.