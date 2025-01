Espetáculo dirigido por diretores da Baixada é indicado a prêmio - Divulgação

Publicado 30/01/2025 18:48

Duque de Caxias - O espetáculo “O Grande Acordo Internacional de Tio Patinhas”, dirigido por Junior Melo e Wellington Fagner, dois diretores da Baixada Fluminense, recebeu nesta semana três indicações no prestigiado prêmio “I Love PRIO do Humor”: Melhor Texto com Augusto Boal, Melhor Direção por Junior e Wellington e Melhor Espetáculo, que conta com o elenco composto por Bárbara Abi-Rihan, Cássio Duque, Levi Duarte, Nathalia Cantarino, Pedro Barroso, Ritiele Reis e Vinícius Mousinho. A montagem, que estreou no Sesc Copacabana, aborda questões sociais e políticas de forma provocativa, utilizando o humor como uma poderosa ferramenta de reflexão.



O diretor Wellington Fagner celebrou com entusiasmo as indicações recebidas, destacando a importância deste reconhecimento em um cenário cultural historicamente excludente.

“Isso é muito significativo, considerando que, em outros tempos, seria inimaginável para um grupo da periferia ser visto ou indicado por críticos. Isso mostra que pequenas mudanças estão acontecendo, frutos da luta de muitos que vieram antes de nós. Temos muito o que comemorar, pois cada passo dado reflete conquistas coletivas e a força de um movimento maior”, reflete Wellington.



A produção é realizada por um coletivo de dez artistas periféricos da Baixada Fluminense e de outras regiões do Rio de Janeiro. Durante o processo, a equipe enfrentou diversos desafios, que para o diretor Junior Melo, foram superados graças à união e criatividade da equipe.

“Foi uma experiência intensa e desafiadora. Somos um grupo de teatro de guerrilha e levamos isto para a estética do espetáculo. O caos, a precariedade e falta de tempo de qualidade para trabalhar não deve ser romantizado nunca, mas sempre damos um jeitinho de superar essas condições. A expectativa é que esse reconhecimento se transforme em patrocínios dignos e muitos caminhos abertos para toda equipe! Nós merecemos”, Junior destaca.



O espetáculo é uma adaptação e atualização de Julian Boal da peça de 1973, de seu pai, o renomado dramaturgo Augusto Boal. Décadas depois, Boal continua sendo um artista atemporal, como ressalta Junior Melo.

“Nossa peça faz um retrato fabulesco do que estamos vendo todos os dias nos noticiários: grandes empresários tomando o poder, bilionários sendo responsáveis por polarização política, aumento do aquecimento global, aumento do trabalho precário, presidentes dispostos a entregar o país na mão de donos de bigtechs e muita desinformação... Trabalhamos todas essas questões na peça, sem perder a essência do texto de Augusto Boal, que se mostra mais atual do que nunca.”



Sendo assim, “O Grande Acordo Internacional de Tio Patinhas” não apenas revisita uma obra icônica de Augusto Boal, mas também carrega a força e a resistência de artistas periféricos que continuam a lutar por espaços de representação no cenário cultural. Com uma narrativa provocativa e atualizada para os dilemas do presente, a montagem reafirma a relevância da luta de classes e do papel do teatro como instrumento de reflexão e transformação social.



FICHA TÉCNICA



Idealização: Instituto Augusto Boal, Wellington Fagner e Cássio Duque



Captação e Gestão: Cássio Duque, Junior Melo, Wellington de Oliveira e Wellington Fagner



Texto: Augusto Boal



Direção Artística e Geral: Junior Melo e Wellington Fagner



Dramaturgismo: Julian Boal



Elenco: Bárbara Abi-Rihan, Cássio Duque, Levi Duarte, Nathalia Cantarino, Pedro Barroso, Ritiele Reis e Vinícius Mousinho



Direção de Movimento: Bárbara Abi-Rihan e Junior Melo



Preparação Corporal: Bárbara Abi-Rihan



Direção Musical e Arranjos: Beto Lemos



Músicas: Vinícius Mousinho



Figurinista: Carla Costa



Assistência de Figurino: Samir Alves



Cenografia: Cachalote Mattos



Assistência de Cenografia e Aderecista: Lara Aline



Iluminação: Lara Cunha



Operação de Luz: Giulia Sant'Anna



Montadores de Luz: Rodrigo Melo e Ivan de Souza



Caracterização: Tainá Lasmar



Produção: WDO Produções



Coordenador de Produção: Wellington de Oliveira



Produção Executiva: Letícia Ambrósio



Fotos: Renato Mangolim



Designer Gráfico: Samuel Santiago



Comunicação: Natália Brambila



Assessoria de Imprensa: Monteiro Assessoria