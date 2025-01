Nova unidade da Firjan - Vinícius Magalhães

Publicado 29/01/2025 22:36

Duque de Caxias - A Firjan SENAI está com 87 vagas de emprego abertas para instrutores em 20 cidades de todas as regiões do estado do Rio, incluindo Duque de Caxias. As oportunidades são para Tecnologia da Informação. As inscrições estão abertas apenas até o próximo domingo (2/2) e podem ser feitas clicando neste link.