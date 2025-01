Duque de Caxias fortalece parcerias para melhorar segurança - Divulgação

Publicado 29/01/2025 22:20

Duque de Caxias - Em busca de fortalecer a segurança pública e garantir o bem-estar dos moradores de Duque de Caxias, o prefeito Netinho Reis se reuniu com o secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel PM Marcelo de Menezes Nogueira, e com o secretário Municipal de Segurança Pública, Vinícius Carvalho da Silva. O encontro, realizado no Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), teve como objetivo alinhar estratégias integradas para prevenir a criminalidade e promover a paz na cidade.



Durante a reunião, o prefeito Netinho Reis destacou a importância da integração entre os órgãos de segurança para a proteção da população. Além disso, o Chefe do Executivo Municipal reforçou o compromisso das autoridades.

“Estamos reunidos a fim de dialogar sobre os investimentos que a Prefeitura irá fazer nos próximos quatro anos em segurança pública”, declarou Netinho Reis.



Em complemento, o Coronel PM Marcelo de Menezes Nogueira enfatizou a importância da união de esforços.

“É uma honra muito grande estarmos no município de Duque de Caxias, a fim de estabelecer diálogo permanente e as parcerias necessárias. Vale destacar que é uma determinação do governador que estejamos próximos às cidades para entregarmos uma segurança pública de qualidade a todos os moradores”.

O secretário Municipal de Segurança Pública, Vinícius Carvalho da Silva, ressaltou que a estratégia que será implementada em Duque de Caxias se inspira em modelos de segurança bem-sucedidos, desenvolvidos na capital de São Paulo. A iniciativa foi baseada na experiência adquirida ao conhecer de perto o sistema de segurança paulista.

“Nosso objetivo em Duque de Caxias é realizar um concurso público para contratar 200 novos guardas e implementar uma guarda municipal armada”.