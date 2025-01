Superintendência de relações institucionais de Caxias ganha destaque nacional - Divulgação

Superintendência de relações institucionais de Caxias ganha destaque nacionalDivulgação

Publicado 29/01/2025 22:26

Duque de Caxias - A Superintendência de Relações Institucionais de Duque de Caxias ganhou destaque nacional com o reconhecimento do Dr. Antônio Carlos Rodrigues Pereira Júnior, diretor de Relações Internacionais e Institucionais da SRI, que recebeu o Certificado e a Comenda Veritas et Justitia da ABRASCI (Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura). A cerimônia ocorreu no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, reunindo personalidades do mundo das Artes, do Direito, da Saúde e do Governo.

A honraria, intitulada “Diploma e Comenda Veritas et Justitia – Prof. Dr. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, no Grau de Cavaleiresco Comendador”, é uma distinção reservada a profissionais que, com dedicação e excelência, promovem avanços em suas áreas de atuação.

O Dr. Antônio Carlos foi agraciado pelo trabalho notável desenvolvido na área de Paradiplomacia, reforçando o papel inovador da Superintendência de Relações Institucionais em iniciativas voltadas para o desenvolvimento e a cooperação internacional.

Estiveram presentes no evento autoridades de diferentes setores, destacando a importância do intercâmbio de conhecimentos e a valorização de esforços que impactam positivamente a sociedade. O reconhecimento pela ABRASCI reflete a relevância dos projetos conduzidos em Duque de Caxias e a capacidade de inspirar boas práticas em nível nacional.

Essa homenagem é um marco para a Superintendência de Relações Institucionais de Duque de Caxias, reafirmando seu compromisso com o progresso e com ações transformadoras em benefício da população.