CRAS Figueira garante diversão nas férias em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 30/01/2025 18:01

Duque de Caxias - As férias escolares ganharam um toque especial para as crianças do CRAS Figueira, em Duque de Caxias. Nesta quinta-feira (30/01), a programação da colônia de férias incluiu uma sessão de cinema com direito a muita pipoca. O filme escolhido, A Babá Encantada, garantiu risadas e momentos inesquecíveis não apenas para os pequenos, mas também para as mães, que viram a alegria estampada nos rostos de seus filhos.



Que o diga Kelliane Jesus, de 33 anos, mãe de Lauane, de 11 anos, e Michaeli, de 8. Segundo ela, o CRAS tem sido um grande aliado para proporcionar diversão e entretenimento às crianças do bairro.

“As meninas, quando souberam que ia ter cinema no CRAS, ficaram ansiosas para vir e brincar também com as outras amiguinhas. Aqui no bairro somos muito bem assistidos. Tem o posto ao lado que atende as crianças também, e o CRAS, que se preocupa com elas e promove momentos de lazer”, destacou a moradora da Estrada Velha do Pilar.



A dona de casa Esthefany de Lucena, de 27 anos, compartilha a mesma opinião. Mãe de Laiza Sofia, de 10 anos, e Eloá, de 8, ela acompanha de perto as atividades organizadas pelo CRAS e ressalta a importância do espaço na vida de suas filhas.

“Elas participam há dois anos das atividades no local. Durante todo o ano, o CRAS promove ações planejadas para as crianças. A colônia de férias foi uma iniciativa ótima, e elas estão se divertindo muito”, afirmou.



Presente na ação, o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius de Moraes Guimarães (Boquinha), enfatizou o compromisso da prefeitura em oferecer opções de lazer para as famílias assistidas.

“Estamos sempre desenvolvendo projetos inovadores que estimulam a criatividade e o bem-estar de nossas crianças. Nesta colônia de férias, nosso objetivo é oferecer momentos de alegria, integração e aprendizado, garantindo um espaço de convivência saudável e inclusivo”, explicou o gestor da Pasta.

Além do cineminha, a colônia de férias dos CRAS de Duque de Caxias oferece diversas atividades lúdicas, culturais e esportivas, reforçando o papel fundamental desses equipamentos na inclusão social e no desenvolvimento humano. A programação segue até o dia 19/02 em outros Centro de Referência de Assistência Social:



11/02 – CRAS Maria José: Show de Talentos - 9h

13/02 – CRAS Maria José: Quiz Torta na Cara - 9h

19/02 – CRAS Jardim Gramacho: Cápsula do Tempo e Piquenique – 9h30.