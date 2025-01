Últimos dias para aproveitar as atrações no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 29/01/2025 22:42

Duque de Caxias - O Caxias Shopping está com atrações imperdíveis que chegam ao fim nas próximas semanas, garantindo momentos para toda a família.



A Pista de Patinação no Gelo, uma das principais atrações, estará disponível até o próximo final de semana, dia 02 de fevereiro. Aberta de segunda a sexta, das 13h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h, a pista é equipada com todos os acessórios de segurança necessários para garantir a diversão de crianças e adultos e o local conta com instrutores capacitados que orientam e auxiliam os iniciantes. Os ingressos custam R$ 45 para 30 minutos e R$ 55 para 45 minutos e a atração é indicada para crianças a partir de cinco anos. Além disso, pessoas com deficiência (PcD) têm 50% de desconto, e aniversariantes patinam gratuitamente ao levar 10 convidados para celebrar no local.



Outra atração em destaque no Caxias Shopping é o Circo Vostok, que realiza suas últimas sessões no dia 16/02 com o espetáculo “Magia do Cinema”, que mistura o charme do circo tradicional com tecnologia e modernidade. As apresentações acontecem às quintas e sextas-feiras, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h30 e 19h30. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30.