Escola em Duque de Caxias - Divulgação

Escola em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 30/01/2025 18:06

Duque de Caxias - As aulas começam, no município de Duque de Caxias, no próximo dia 04 de fevereiro, às 7h da manhã, com a expectativa de um ano cheio de aprendizado e novas experiências. A E.M. Senor Abravanel Silvio Santos abrirá suas portas para dar início ao ano letivo, proporcionando um ambiente moderno e acolhedor para os alunos.

Localizada entre as ruas Coral e Jotão, no bairro Jardim Leal, a escola conta com uma infraestrutura moderna, em mais de 6 mil metros quadrados, com espaços amplos, recursos de qualidade e uma equipe dedicada. A E.M. Senor Abravanel Silvio Santos está pronta para atender 390 alunos, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, em horário integral.