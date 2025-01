Leone toma posse como vereador na Câmara de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Leone toma posse como vereador na Câmara de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 30/01/2025 18:19 | Atualizado 30/01/2025 18:44

Duque de Caxias - Tomou posse como vereador de Duque de Caxias, o 3º suplente do MDB, Leone. Ele assume a vaga do vereador Junior Uios (MDB) nomeado, pelo prefeito Netinho Reis (MDB), ao cargo de secretário municipal da Pessoa com Deficiência. A posse aconteceu no plenário da Câmara.



Estiveram presentes os membros da Mesa Diretora, presidente Claudio Thomaz (PRD) e os vereadores Junior Reis (MDB) e Catiti (PDT), como também os vereadores do Republicanos, Marquinho Dentista e Alex Freitas, Serginho do Pilar (PP), e os ex-vereadores Alex da Juliana do Táxi e Paulo Afonso.



Após a leitura do Termo de Posse pelo presidente Claudio Thomaz, Leone fez o juramento e foi declarado empossado como vereador. Ele agradeceu os apoiadores e familiares e ressaltou sua determinação com o mandato.

“Essa cerimônia de posse, hoje, gerou em mim mais vontade de trabalhar para a população da nossa cidade. Essa missão no parlamento é para que a gente possa ter a cada dia uma cidade melhor”, disse ele.



Leone ressaltou ainda sua expectativa com a primeira sessão plenária de 2025, que será realizada no dia 4 de fevereiro.

“Quero agradecer o presidente Claudio Thomaz que me recebeu com todo carinho, respeito e consideração. Tenho certeza de que vou me entender muito bem com ele e com todos os vereadores”.



O presidente Claudio Thomaz enalteceu o vereador Leone.

“Gratificante a população acompanhando o trabalho do Leone, esse líder político lá do Segundo Distrito que já fazia o trabalho sem ter um mandato. Eu tenho certeza que ele vai engrandecer muito a nossa 20ª Legislatura”.



Ele também falou da expectativa com o retorno das sessões plenárias da Câmara de Duque de Caxias.

“Dia 4 de fevereiro já tem mensagens do prefeito e eu tenho certeza que elas irão melhorar e muito a vida da população de Duque de Caxias”.



O presidente Claudio Thomaz convidou o vereador Leone para que se manifestasse pela primeira vez na tribuna, onde ele fez agradecimento a Deus, à família e à população que o elegeu. Em seguida, pastor Adilson fez uma oração, finalizando a cerimônia de posse.