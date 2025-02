General Pazuello se reúne com prefeito de Caxias para debater segurança - Divulgação

Publicado 31/01/2025 19:01

Duque de Caxias - O deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) esteve no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a convite do prefeito Netinho Reis (MDB), para discutir melhorias na segurança pública do município.



O encontro começou pela manhã no Segumed Centro Médico, onde o deputado conheceu as instalações, e terminou no CICC de Duque de Caxias. No local, o General Pazuello apresentou à cúpula da segurança pública municipal os resultados obtidos pelo GESP, grupo de estudos em segurança pública criado e coordenado por ele. Pazuello também apresentou ideias voltadas para a integração dos agentes de segurança pública, com a criação de Centros de Operações de Segurança Integrada, visando à maior eficiência no combate ao crime.



Atualmente, mais de 20 projetos de lei elaborados pelo GESP estão em tramitação no Congresso, todos voltados para o endurecimento da legislação penal brasileira, visando a um combate mais eficaz à criminalidade e a uma maior proteção da sociedade.



Ao final, o deputado enfatizou a importância da união de esforços para solucionar o problema.

“Precisamos nos unir — prefeitura, governo do estado, Rio de Janeiro e Brasília — somar forças e inteligência para combatermos juntos o crime organizado. Trabalhando com os agentes de segurança pública de forma coordenada, por meio de termos de cooperação, conseguiremos agir de maneira mais rápida e precisa na solução dos problemas. Só assim levaremos paz e bem-estar ao cidadão de bem, aquele que trabalha e paga seus impostos", disse o General Pazuello.