Maternidade em Caxias celebra um ano do programa de planejamento reprodutivo - Divulgação

Publicado 31/01/2025 19:10

Duque de Caxias - A Maternidade de Santa Cruz da Serra comemorou o primeiro ano de implantação do Programa de Planejamento Reprodutivo. Um ano dedicado a cuidar, orientar e empoderar mulheres, homens e famílias, oferecendo informações e recursos essenciais para decisões conscientes sobre saúde reprodutiva.



A data foi celebrada com a realização de mais uma reunião mensal do programa, que reúne até 20 mulheres, com o objetivo de acolher a gestante e a não gestante, compartilhando as informações necessárias e desmistificando o Planejamento Reprodutivo, métodos e ações para regulação da fecundidade. A implantação do planejamento reprodutivo na Maternidade de Santa Cruz da Serra vem atender a necessidade das gestantes, visto que a unidade é referência no município. As não gestantes que procuram a unidade para fazer o Planejamento Reprodutivo são encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, que é a unidade de referência no município.