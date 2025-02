Atendimento móvel da Enel - Divulgação

Publicado 31/01/2025 19:25

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (3), a Enel Distribuição Rio levará o atendimento móvel para a cidade de Duque de Caxias. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.



Das 10h às 16h, a van da Enel estará estacionada na Praça Jardim Anhangá, na Avenida Hélio de Oliveira, no bairro do Jardim Anhangá. Além do atendimento móvel, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Serviço



Atendimento móvel em Duque de Caxias



Duque de Caxias



Data: segunda-feira (3)



Endereço: Praça Jardim Anhangá (Avenida Hélio de Oliveira)



Bairro: Jardim Anhangá



Horário: 10h às 16h