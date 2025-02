Projeto da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 31/01/2025 19:22

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT) realizou mais um encontro do projeto FAMTOUR. Nesta primeira edição de 2025, o projeto de familiarização turística levou a equipe de funcionários do Caxias Shopping e os conselheiros municipais de Turismo para conhecer os equipamentos culturais e turísticos da cidade.



Recepcionados pela subsecretária municipal de Turismo, Lídia Malafaia, o roteiro contou com quatro paradas. A abertura foi no Museu Ciência e Vida, onde a comitiva assistiu a uma sessão no Planetário Marcos Pontes, o único planetário fixo da Baixada Fluminense e o terceiro maior do Estado do Rio de Janeiro; além de visita à exposição permanente “Dinossauro: do Cretáceo à Robótica”.

Patrimônio Histórico Cultural, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar foi o segundo equipamento visitado e onde o grupo foi apresentado às histórias por trás da centenária Igreja do Pilar, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938.