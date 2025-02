Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 04/02/2025 20:35

Duque de Caxias - A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Ouvidoria Geral, informa que a população terá a oportunidade de registrar suas manifestações de forma mais acessível durante os meses de fevereiro e março. A Ouvidoria Itinerante percorrerá os quatro distritos do município em quatro sábados, levando o serviço até os moradores e incentivando a participação cidadã.

Além do atendimento presencial da Ouvidoria Geral do Município, os cidadãos poderão preencher o formulário do programa “Fala Caxiense”, ferramenta criada para receber a avaliação dos serviços públicos municipais.

Confira o calendário da Ouvidoria Itinerante:

08/02 – Praça Mantiquira - Xerém;

15/02 – Praça da Matriz - Santa Cruz da Serra;

22/02 – Praça de Saracuruna;

08/03 – Praça do Teatro Raul Cortez.

Para aqueles que não puderem comparecer, a Ouvidoria Geral de Duque de Caxias disponibiliza outros canais de comunicação:

Email: ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br

Telefone: (21) 2773-6213

Fala BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/

Formulário do programa “Fala Caxiense”: https://forms.gle/GYN47wDo3q6SYkDK9

Atendimento Presencial: Alameda Esmeralda, nº 206 – bairro Jardim Primavera.