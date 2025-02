Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/02/2025 19:27

Duque de Caxias - Após o recesso no final do ano, o Teatro Municipal Raul Cortez volta com a programação normal, tendo como o primeiro espetáculo a peça infantil “Moana 2 - Novas Aventuras no Mar”. A obra traz a protagonista em uma nova jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, em direção a uma aventura diferente de todas as que já vivenciou.

Na comédia, o stand-up “Rir Pra Não Chorar” convida o público a rir das situações cotidianas carregadas por exigências e pressões para alcançar o inatingível imposto pela sociedade. Ao mesmo tempo que a peça usa o humor para falar sobre essas cobranças, ela também encoraja a refletir sobre como encontrar novos caminhos.

Outro espetáculo que promete muito humor é com os comediantes cariocas Kwesny e Daniel Lopes, na peça “KD o Show”. A dupla de sucesso na internet trata temas sobre a vida do brasileiro fazendo comparações entre o que é “Raiz” e “Nutella”.

Veja a programação de fevereiro:

Moana 2 - Novas Aventuras no Mar

Data: 15 de fevereiro (sábado)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$25,00.

Rir Pra Não Surtar

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$35,00.

KD o Show com Kwesny e Daniel Lopes

Data: 27 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 19h30

Ingressos: a partir de R$35,00.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro, pelo endereço: https://linktr.ee/Teatroraulcortez. A programação está sujeita a alteração.

O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias.