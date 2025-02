Caxias Shopping realiza campanha de doação de sangue - Divulgação

Publicado 03/02/2025 20:10

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, em parceria com o GSH Banco de Sangue Serum, prorroga sua Campanha de mobilização para doação de sangue e convida a população para mais uma edição do evento, que acontece no período de 05 a 07 de fevereiro.

A iniciativa, que tem como objetivo fortalecer os estoques de sangue durante o período de férias, época onde muitos voluntários aproveitam para viajar, será realizada das 10h às 18h, nas instalações do shopping, localizado na Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias.

Durante os dias de campanha, uma equipe especializada do Banco de Sangue estará à disposição para realizar a triagem e a coleta de sangue em um ambiente seguro e confortável.





Serviço

Campanha de Mobilização de Doação de Sangue

Quando: 05, 06 e 07/02, das 10h às 18h

Local: ao lado da loja Bagaggio